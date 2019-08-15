شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة مروعة في ساحة العروض بعدن ..تفجيرات ضخمة وسط حشود الانتقالي وسقوط عشرات الضحايا.. ومفاجأة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر موثوقة بالحراك الجنوبي في تصريح صحفي الليلة الماضية، على عدد من المواقع الإلكترونية المحلية ، نقلاً عن موقع " الإنترسبت" الأمريكي ، عن معلومات إستخباراتية تفيد بتجهيز دولة الإمارات و"الإنتقابي" ثلاث سيارات مفخخة لارتكاب مجزرة مروعة واستهداف مجاميع الحشود التي ستنظم مسيرة في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الخميس بدعوة من "الإنتقالي " ودعم إماراتي.

وقالت المصادر وفقاً لما أورده "الإنترسبت " الصادر باللغة العربية، إن إستخبارات إحدى الدول العظمى حصلت على معلومات ووثائق تفصح عن مخطط لدولة الإمارات وما يسمى المجلس الإنتقالي ، لتنفيذ تفجيرات في صفوف المواطنين الذين يحشدهما الطرفان (الإمارات والانتقالي ) لتحميل أطراف سياسية داخل الحكومة الشرعية، مسؤولية ذلك، بهدف إستغلال المجزرة التي يتم التحضير لها ، في تهييج أبناء المحافظات الجنوبية وإخراج تلك المحافظات بشكل كامل، عن سيطرة الشرعية الدستورية والتحالف العربي، لإستكمال مخطط تمزيق اليمن.

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