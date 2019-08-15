شاهد بث مباشر لفعالية مليونية النصر في العاصمة عدن

تشهد العاصمة المؤقتة عدن، في هذه الأثناء، مليونية جنوبية هي الأكبر تأييداً لتحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي الأخيرة ضد معسكرات الإصلاح في عدن .
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