اللواء شلال يصل إلى ساحة مليونية النصر في عدن

وصل إلى ساحة مليونية النصر في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، قبل قليل، اللواء شلال علي شايع، مدير أمن عدن .
وحظي اللواء شلال بإستقبال حافل من قبل الجماهير، قبل صعوده إلى منصة المليونية .
وتشهد ساحة العروض في عدن، إحتشاد عشرات الألاف من أبناء المحافظات الجنوبية تأييداً لخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي الأخيرة ضد المعسكرات التابعة للشرعية .
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