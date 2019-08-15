اللواء شلال يصل إلى ساحة مليونية النصر في عدن

وصل إلى ساحة مليونية النصر في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، قبل قليل، اللواء شلال علي شايع، مدير أمن عدن .

وحظي اللواء شلال بإستقبال حافل من قبل الجماهير، قبل صعوده إلى منصة المليونية .

وتشهد ساحة العروض في عدن، إحتشاد عشرات الألاف من أبناء المحافظات الجنوبية تأييداً لخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي الأخيرة ضد المعسكرات التابعة للشرعية .