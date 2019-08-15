كهرباء عدن تنفي تلقيها أي تهديدات من الإنتقالي

نفى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، المهندس، مجيب الشعبي، تعرض مؤسسة الكهرباء لإي تهديد من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .

وأكد الشعبي، أن المجلس لم يمارس إي نوع من التهديدات على قيادة المؤسسة بغية عدم انقطاع التيار الكهربائي كما روج في بعض المواقع الاخبارية المشبوهه.

واضاف الشعبي أن اسباب تحسن التيار الكهربائي ليست لها علاقة بالجانب السياسي على الاطلاق .. مشيرا الى أن مؤسسة الكهرباء مؤسسة خدماتيه تهدف الى ايصال خدمتها للمواطن بعيدا عن اي خلافات سياسية قائمة.

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وأوضح الشعبي الى أن هناك عدد من الاسباب ادت الى تحسن التيار الكهربائي من بين هذه الاسباب انخفاض الاحمال نظرا لعطلة العيد حيث تغلق اغلب المحلات ابوابها واغلاق المؤسسات الحكومية بالاضافة الى اعتدال الجو في هذا الوقت من كل عام بالضبط إذ نلاحظ تحسن نسبي وانخفاض في انقطاع التيار الكهربائي.

واشار الشعبي الى أن هناك نقص في كميات وقود محطات الكهرباء الا أن الحكومة تدخلت وسددت جزء من المديونية المترتبة عليها للتاجر المورد للمشتقات النفطية مما يسمح وصول وقود الكهرباء بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على توفير وقود المحطات باقرب وقت ممكن حيث من المحتمل أن تدخل باخرة محملة بالوقود يوم غدا او يوم الاحد القادم لتفريغها في خزانات مصافي عدن.