الجيش الوطني يستهدف تجمعات حوثية غربي تعز

تمكنت مدفعية الجيش الوطني الوطني، من استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة الضباب، غربي محافظة تعز.
واستهدف القصف المدفعي تجمعات الميليشيا الحوثية، في قرية الدبح بمنطقة الربيعي، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، اليوم الخميس.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش في منطقة الصياحي، وقرية ماتع، بالجبهة ذاتها.
وأجبرت قوات الجيش الوطني عناصر الميليشيا على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.
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