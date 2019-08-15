الهلال الاماراتي يوزع مساعدات لأسر الشهداء في عدن

يواصل الهلال الاماراتي توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية لأسر الشهداء في مدينة عدن.
وتضمنت الاستجابة الهادفة تخفيف أزمة المياه من خلال العمل بأكثر من اتجاه حيث يجري توزيع الآلاف من لترات المياه والبداية كانت يوم أمس في كريتر ، إضافة إلى العمل على توفير مجموعة مضخات للآبار في عدد من الحقول بهدف رفع انتاج المياه وايضا توفير مولدي لضخ المياه في مديريتي التواهي والبريقة .
وقام متطوعي الهلال الاماراتي بعدن زيارات للجرحى والمرضى في عدد من مستشفيات عدن للإطمئنان عليهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتوزيع هدايا عيدية لهم .
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