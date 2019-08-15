تنطلق صباح اليوم في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، فعالية مليونية بعنوان مليونية النصر لتأييد المجلس الإنتقالي الجنوبي . ومن المتوقع أنت تشهد فعاليات المليونية عدد من الفقرات الكرنفالية والفنية . كما سيتخلل المليونية إلقاء كلمات من قبل قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي التي زارت البارحة مساءاً الساحة للإطلاع على ترتيبات نجاحها .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. آلاف الجنوبيون يحتشدون في مليونية لتأييد الإنتقالي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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