البحسني يهنئ الحجاج بنجاح اتمام الفريضة لهدا العام

هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حجاج بيت الله الحرام من أبناء حضرموت والوطن ومن جميع أقطار ودول العالم بنجاح إتمامهم لمناسك الحج لهذا العام 1440هـ وأداء الركن الخامس في أجواء ايمانية، سائلاً البارئ عز وجل ان يتقبل منهم ومن جميع المسلمين .

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي سخرت جل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مما يسر وسهل أداء المناسك على ضيوف الرحمن.

ووجه المحافظ إدارة منفذ ميناء الوديعة البري ولجنة تسهيل اجراءات الحجاج والمتطوعين باستكمال النجاحات والتسهيلات التي قدّموها في عملية تفويج الحجاج من جميع محافظات الجمهورية ، وتسهيل اجراءات عودتهم الى محافظاتهم وأهلهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم أثناء عودتهم عبر المنفذ .

هذا وسيبدأ الحجاج بالعودة الى بلادنا ابتداءً من يوم غد الجمعة، حيث أشادوا بمستوى التسهيلات والتعاون هذا العام في منفذ ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت .

وكان محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد وجه مؤخراً بسرعة البدء في انشاء هنجرين للرجال والنساء مع مصالحها بمنفذ الوديعة لخدمة حجاج بيت الله والمعتمرين والمارين عبر المنفذ من جميع محافظات الجمهورية .