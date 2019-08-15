أحمد بن بريك : يحتفل شعبنا الجنوبي اليوم بإنتصاره على الإرهاب

قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن شعب الجنوب من المهرة وحتى باب المندب يحتفل في هذا اليوم التاريخي بانتصاره على التنظيمات الإرهابية للقاعدة وداعش .

وأضاف في تغريدات له بتويتر، بمناسبة مليونية الثبات والتمكين، التي تحتضنها العاصمة عدن، اليوم الخميس، أن هذا الإنتصار شمل تلك التنظيمات التي تم دحرها من عاصمة الجنوب هي ومن يمولها ويرعاها من تلك القوى التي لا هم لها سوى اشباع ذاتها ورغباتها على حساب السواد الأعظم من أبناء الجنوب .

وأكد أن هذا الانتصار الذي جاء كنتيجة حتمية لنضالات شعبنا في الجنوب بتلاحم و وحدة أبناءه .. لافتاً إلى أن الانتقالي واجه عناصر داعش والقاعدة التي خرجت من جحورها بعد ان تسترت عليهم معسكرات ما يسمى الشرعية .

وقال "اتركونا نحن الجنوبيين وشأننا وسوف نؤمن محافظات الجنوب لتنعم بالأمن والاستقرار وتأمين الخدمات فيها وسنقاتل معكم يا تحالف إعادة الشرعية إلى أخر رمق" .