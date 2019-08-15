شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبير بالقانون الدولي : تستطيع الشرعية تلقين الامارات درسا لن تنساه من خلال قيامها بهذة الخطوة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خبير بالقانون الدولي : تستطيع الشرعية تلقين الامارات درسا لن تنساه من خلال قيامها بهذة الخطوة !

اعتبر الخبير اليمني في القانون الدولي الدكتور " عبد العزيز عبدالله الجناحي " أن الحكومة الشرعية اليمنية بامكانها استخدام اوراق فاعلة في حال ارادت ردع تمادي الامارات في لعب دور تخريبي في اليمن من خلال دعم انشاء ميلشيات خارج سيادة الدولة لتنفيذ انقلاب عسكري على السلطة الشرعية بعدن .

قد يهمك هذا الخبر ايضا :

Advertisements

الفتاة السعودية صاحبت العيون الجميلة والصدر البارز تتعرى تماما وتكتب على جسدها رسالة للامير محمد بن سلمان .. شاهد ما الذي ورد فيها ..«صور»

وقال الدكتور " الجناحي " تستطيع الحكومة الشرعية فضح الدور الاماراتي في دعم انقلاب الانفصاليين بالجنوب من خلال تزويدهم بالسلاح وتدريب ميلشيات تابعة لمكون جنوبي انفصالي يحظى بسمعة سيئة ولا يمثل الا اقلية من ابناء الجنوب .

واشار الخبير اليمني في القانون الدولي في تصريح خاص لـ " اليمني اليوم" الى أن ما قامت به الامارات في عدن والجنوب يمثل خروجا غير مشروع على الاهداف المعلنة للتحالف العربي والمتمثلة في دعم استعادة الشرعية اليمنية لمؤسسات الدولة المختطفة من ميلشيا الحوثي المدعومة من ايران منوها الى أن الحكومة الشرعية تستطيع اللجوء لمجلس الأمن واستخدام حقها المشروع كسلطة شرعية معترف بها دوليا في جعل الامارات تدفع ثمن باهض لماقامت به في عدن وتلقين ابوظبي درسا لن تنساه .