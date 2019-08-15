شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية.. تسجيل مسرب يكشف دعم ميليشيات الانتقالي للحوثيين والتخطيط لتسليم مناطق في شبوة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، تسجيل مسرب لتجمع لميليشيات الحزام الأمني المدعومة امارتياً والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، يكشف حجم التعاون المشترك بين المجلس الانتقالي وجماعة الحوثي.

ويكشف التسجيل المسرب، الذي اطلع عليه "تعز أونلاين"، مخططات قيادات ميليشيا الحزام الأمني، ويظهر قيادي في الميليشيات وهو يصدر التعليمات لأفراده وبكشف عن نية الحزام الأمني تسليم مديرية مرخة في محافظة شبوة للحوثيين والتي كانت ضمن الأراضي الشمالية قبل عام 1990 مقابل مديرية ميكراس الواقعة حالياً تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء والتي كانت تتبع المناطق الجنوبية قبل عام 1990.

ويشير القيادي في ميليشيات الحزام الأمني إلى أن مديرية مرخة بمحافظة شبوة تقع تحت سيطرة النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي حالياً.

كما كشف القيادي في ميليشيات الحزام المدعومة اماراتياً قيام قيادة المجلس الانتقالي بتجنيد 2000 مقاتل إلى جانب تواجد 2000 مقاتل آخر لاسقاط مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة حيث تسيطر عليهما قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية حالياً.

ويؤكد التسجيل المسرب حقيقة الأنباء التي تتحدث عن التعاون المشترك بين ميليشيات الحزام الأمني الانقلابية في المناطق الجنوبية وجماعة الحوثي في المناطق الشمالية لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وتقويض سلطة الدولة والحكومة الشرعية.

لمن لايزال لديه شك في تعاون #الانتقالي مع #الحوثي استمع لقيادات النخبة الشبونية تعلن تعاونها مع مليشيات الحوثي وتنتوي تسليمهم مديرية مرخةفي #شبوة والتي كانت شمالية قبل عام ٩٠م مقابل مديرية مكيراس في #البيضاء والتي كانت جنوبية قبل عام ٩٠ م ...

هل اتضحت الصورة اكثر ؟؟ #انت_الحكم pic.twitter.com/9CNflfHlGz — أحمد البحيح (@ahmedalpoheh) August 14, 2019

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أحمد البحيح@ahmedalpoheh

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لمن لايزال لديه شك في تعاون #الانتقالي مع #الحوثي استمع لقيادات النخبة الشبونية تعلن تعاونها مع مليشيات الحوثي وتنتوي تسليمهم مديرية مرخةفي #شبوة والتي كانت شمالية قبل عام ٩٠م مقابل مديرية مكيراس في #البيضاء والتي كانت جنوبية قبل عام ٩٠ م ...

هل اتضحت الصورة اكثر ؟؟ #انت_الحكم

لمن لايزال لديه شك في تعاون #الانتقالي مع #الحوثي استمع لقيادات النخبة الشبونية تعلن تعاونها مع مليشيات الحوثي وتنتوي تسليمهم مديرية مرخةفي #شبوة والتي كانت شمالية قبل عام ٩٠م مقابل مديرية مكيراس في #البيضاء والتي كانت جنوبية قبل عام ٩٠ م ...

هل اتضحت الصورة اكثر ؟؟ #انت_الحكم pic.twitter.com/9CNflfHlGz — أحمد البحيح (@ahmedalpoheh) August 14, 2019

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لمن لايزال لديه شك في تعاون #الانتقالي مع #الحوثي استمع لقيادات النخبة الشبونية تعلن تعاونها مع مليشيات الحوثي وتنتوي تسليمهم مديرية مرخةفي #شبوة والتي كانت شمالية قبل عام ٩٠م مقابل مديرية مكيراس في #البيضاء والتي كانت جنوبية قبل عام ٩٠ م ...

هل اتضحت الصورة اكثر ؟؟ #انت_الحكم pic.twitter.com/9CNflfHlGz — أحمد البحيح (@ahmedalpoheh) August 14, 2019

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