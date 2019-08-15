ورد الان : البنك المركزي يفاجئ الحميع ويطلق اعلان عاجل بنقل الخزينة الى سيئون (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حقيقة ما يشاع عن توجه لنقل مقره إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.



وقال البنك في إعلان على صفحته بموقع "فيسبوك" رصده "الأحرار نت"، بأنه سيستأنف عمله في مقره الرئيسي في ‎عدن وجميع فروعه بالمحافظات بعد نهاية إجازة عيد الأضحى اعتبارا من الأحد القادم.



وجدد البنك التأكيد على أنه مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لخدمة جميع اليمنيين.. داعيا لعدم الانجرار وراء الشائعات. Advertisements

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