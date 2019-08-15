شكرا لقرائتكم خبر عن اول تصريح لمحافظ الضالع : حلم "الإخوان" بمواصلة نهب الجنوب سقط بعد هذا الحدث الذي فعله عيدروس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ الضالع السابق، فضل الجعدي، إن أحلام حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، في الاستمرار بنهب الجنوب تحطمت، بعد تطهير عدن من أوكارهم الإرهابية.
وقال الجعدي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك: "تحطمت أحلام حزب الإخونجيين في الاستمرار بنهب الجنوب بعد أن تم تنظيف عدن من أوكارهم الإرهابية وإفشال خططهم بتفجيرها من الداخل والسيطرة عليها، ولذلك تراهم اليوم كمن يتخبطه الشيطان من المس". حد تعبيره.
واعتبر إن ما أسماه "عويل المهزوم" الذي لن يغير أي شيء مما حدث علاوة، على أن هؤلاء الممتلئين بأحقاد التاريخ (الإخوان) سيصبحون قريبا في هامش التاريخ".
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