صحيفة امريكية: الأوضاع في عدن تفضح التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الأوضاع في محافظة عدن، يهدد بزعزعة التحالف السعودي، وفتح جبهة جديدة في الصراع.

وأفادت الصحيفة بأن سيطرة الانفصاليين على مدينة عدن كشفت عن وجود انقسامات داخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن منذ شهر مارس سنة 2015.

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وبينت الصحيفة أن الخلافات بدأت في الظهور على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية بين كل من الانفصاليين الجنوبيين، المدعومين من الإمارات والقوات اليمنية المدعومة من السعودية.

وقالت إنه في الواقع، كان العنف المنتشر في اليمن بمثابة صفعة قوية للسعودية ولطموحها في استعادة مكانة حكومة هادي.

العنف الذي يحدث في جنوب اليمن كشف عن حقيقة المؤامره السعودية الاماراتية لتقسيم اليمن وفقاً لما يراه الكثير من المراقبين.