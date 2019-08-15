شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابرز مفكر خليجي يكشف عن المحافظة اليمنية التي سيجتاحها "هولاكو" التصحيح بعد عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ابرز مفكر خليجي يكشف عن المحافظة اليمنية التي سيجتاحها "هولاكو" التصحيح بعد عدن

قال المفكر الإخواني الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي أن المعركة التصحيحة القادمة لقوات التحالف ستكون ضد سلطة تنظيم الإخوان في محافظة تعز وسط اليمن.





وقال النفيسي في تغريده على صفحته في موقع تويتر "‏بعد عدن الدور القادم على تعز، هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق."، ويقصد باسم هولاكو هو التحالف العربي كما يفهم من سلسلة مواقفه المعلنة.

Advertisements

وكان الصحفي الجنوبي المقرب من قيادة المجلس الانتقالي سعيد بكران قد ألمح إلى توجه جديد لخوض معركة ضد عناصر الإرهاب في معسكرات الشرعية الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان في مدينة تعز.

وأضاف بكران في صفحته على تويتر:" ‏معسكرات تنظيم الإخوان في تعز اوكار للتآمر والخيانة وصناعة الإرهاب وإرساله للجنوب، وستخضع كل تلك الأوكار للمنطقة العسكرية الرابعة بعدن وتتنفس تعز الحياة."

وتأتي تغريدات القيادي الإخواني السابق عبدالله النفيسي والصحفي الجنوبي سعيد بكران في ظل تصاعد مخاوف التنظيم الدولي من انتقال المعركة التصحيحة للتحالف العربي إلى وسط مدينة تعز الخاضعة لسيطرة عصابة الإخوان.