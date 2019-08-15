توجيهات جديدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن مليونية اليوم

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تعميما بخصوص تظاهرات اليوم الخميس في عدن.

وقال المجلي إن المظاهرة ستبدأ الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس، في ساحة العروض بخور مكسر في مدينة عدن.

ودعا جميع الحشود والمتظاهرين إلى الالتزام بالتوقيت نظرا لوجود برنامج معد مسبقا.

وأضاف، الرجاء من كل الإخوة على مواقع التواصل تعميم هذا الخبر وعدم التعامل مع أي أحد ينشر توقيتا آخر حتى لا تتشتت الجماهير.