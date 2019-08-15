شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تعلن عودة «الفتاة الهاربة» ، وتكشف اسرارا قصة هروبها ، وكيف قضت ثلاثة اشهر في منزل صديقها ، واول ردة فعل لزوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام سعودية اليوم الثلاثاء ان الفتاة السعودية الهاربة عادت إلى اسرتها بعد ثلاثة اشهر من الغياب .

ونقلت تلك الوسائل عن جهات امنية بمنطقة جيزان جنوب السعودية قولها ان اجهزة الامن تمكنت من رصد مكان اختباء الفتاة البالغة من العمر 25 عام ، وقامت بمداهمته والقاء القبض على الفتاة والشخص الذي ساعدها على الهروب .

واعادت الاجهزة الامنية الفتاة إلى اسرتها ، بينما اودعت الشخص الذي ساعدها على الهروب في التوقيف بعدة تهم .



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وتوصلت الجهات الأمنية إلى أسرار اختفاء الفتاة، بعدما حصلت على معلومات تفصيلية عن منزل تقيم به في مدينة جازان يعود لمواطن يعمل بأحد القطاعات الحكومية بمدينة الجبيل.

ووفق ما نقلته تلك الوسائل فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع الفتاة، أنها سافرت مع المواطن أكثر من مرة إلى مدينة الجبيل بعد هروبها من ذويها في شهر رمضان الماضي، قبل أن يعيدها مؤخرًا إلى جازان، حيث أخفاها في منزل يعود إلى أسرته، وهو ما أكده المواطن في نفس التحقيقات.

واتضح من خلال مجريات التحقيق أن الفتاة كانت متزوجة ولكن زوجها طلقها فور علمه بهروبها من منزل أسرتها بتاريخ 17 رمضان الماضي، وفق المصادر.

ويواجه الشخص الذي ساعدها على الهروب عدة تهم ، منها مساعدة الفتاة على الهروب من اهلها والتستر عليها والسفر بها اكثر من مرة للمنطقة الشرقية والخلوة بها .

يشار الى ان السعودية شهدت خلال الاونة الاخيرة هروب كثيرا من الفتيات ، بعضهم تجاوزنا الحدود الى خارج المملكة ، وكانت ابرزهم رهف القنون