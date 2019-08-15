وردالان : النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ارعب بها كل اليمنيين في الجنوب والشمال ويكشف عن ساحة المعركة القادمة (تفاصيل مرعبة)

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عدن - ياسمين التهامي - قال المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي أن المعركة التصحيحة القادمة لقوات التحالف ستكون في محافظة تعز .

وقال النفيسي في تغريده بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ” "‏بعد عدن الدور القادم على تعز، هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق."، ويقصد باسم هولاكو هو التحالف العربي كما يفهم من سلسلة مواقفه المعلنة.

وتأتي تغريدات النفيسي بعد سيطرة مسلحين تابعين للانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن. Advertisements

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