عاجل : الحوثيين يعلنوون عن اسقاطهم لطائرة تابعة للتحالف في هذه المنطقة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي، خلال إحباط هجوم لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات يمنية نفذت بغطاء جوي من التحالف، زحفاً واسعاً على مواقع قبالة جبل الدود في جيزان.

ونقلت "المسيرة"، عن مصدر عسكري، قوله إن "أنصار الله" "تمكنت خلال كسر الزحف الذي استمر 10 ساعات، من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف وإلحاق خسائر بالمهاجمين، واغتنام أسلحة". Advertisements ولم يورد المصدر تفاصيل عن الطائرة. في سياق متصل، ذكرت الجماعة أن مقاتليها قنصوا 6 جنود يمنيين بعمليات قبالة جبل قيس في جيزان على مقربة من قطاع جيزان، أطلقت "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدداً من قذائف المدفعية، على تجمعات للجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقع القصف الصاروخي والمدفعي قتلى في صفوف الجيش اليمني. المصدر .. سبوتنيك

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