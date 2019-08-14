شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وخطير للغاية... مسؤول أمريكي رفيع يطالب الرئيس هادي بالتنحي عن الحكم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه نائب السفير الأمريكي الاسبق والخبير السياسي في الشئون اليمنية " نبيل خوري طلبا للرئيس هادي بالاستقالة والتنحي عن الحكم وهو ما يفرضه عليه استشعاره بالحد الأدني من الكرامة.

مشيرا الى ان جنوب اليمن محتل من الإمارات مبديا دهشته من الصمت المطبق لنائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر .

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وكشف خوري أن الامارات دعمت ميلشيا تابعة للمجلس الانتقالي لاستخدام الاخيرة كذراع عسكري موالي لابوظبي تنفذ من خلاله مخططاتها الهادفة الى تحقيق اطماع استراتيجية في اليمن .

واشار الى أن انسحاب القوات الإمارات فرضه تفضيل القيادة الإماراتية الاعتماد على الميلشيا التي انشأتها لتنفيذ مطامعها المتمثلة في السيطرة على المواني اليمنية.