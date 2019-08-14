شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ليس من الحوثي ولا من الانتقالي الجنوبي ولا من التحالف..الرئيس هادي يتلقى خبر صاعق وكارثي سيدفعه لتقديم استقالته وترك السلطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدم المواطن "ياسين محمد محمد عبدالله"، من أبناء محافظة إب، على معاقبة نفسه بشكل قاسٍ بسبب انتخاب الرئيس هادي. وبحسب مصدر صحفي، فإن الشاب"ياسين" قام ببتر إبهامه كتعبير عن معاقبة نفسه بسبب انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي في العام 2012م. أخبار قد تهمك : Advertisements وأكد الصحفي محمد مزاحم في منشور على صفحته في فيسبوك، وقوع الحادثة، وقال أن المواطن ُسأل عن أسباب اقدامه على فعلته فأجاب: لأنها ساهمت في تدمير هذا الوطن عندما انتخبت عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية. وسادت حالة من السخط والحزن لدى الشارع اليمني من صمت الرئيس هادي وموقفه المخزي حيال الانقلاب الذي تم على شرعيته في العاصمة المؤقتة عدن من قبل قوات مدعومة من الإمارات .

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