شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ...الامارات تحسم أمرها وتتخلى رسمياً عن التحالف وصحيفة البيان الاماراتية تنشر هذا الأمر الخطير الذي اثلج صدور كل ابناء الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الإعلامي السعودي البارز منصور الخميس أن سياسة دولة الامارات العربية المتحدة مخترقة، مشيراً إلى وجود دلائل على ذلك. وقال منصور الخميس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ورصدها “تعز أونلاين”: استمرار التحريض والدعوى للتظاهر والتي قد تحمل معها الفوضى وعدم الاستقرار في مدينة عدن للمطالبة بالانقلاب على الشرعية رغم موقف الإمارات الواضح والداعم للتحالف والحكومة الشرعية في اليمن أمر يدل على أن سياسة الإمارات مخترقة. أخبار قد تهمك : Advertisements وتساءل الإعلامي السعودي “من يعطي التوجيهات لبعض الاماراتيين بدعم الانقلاب على الشرعية؟”، وذلك رداً على تغريدة لكاتبة اماراتية في صحيفة البيان تحرض فيه للخروج في المظاهرات التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي احتفاء بالانقلاب على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

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