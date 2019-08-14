شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد..صور نادرة لسيارات نقل الحجاج لمكة المكرمة قبل 88 عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت صور تاريخية نادرة عن السيارات المعدة لنقل الحجاج قديماً وتحديداً عام 1352هـ (١٩٣٣م). وأظهرت الصور التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز السيارات ذات الموديلات القديمة وقوافل الجمال في ساحة العنبرية في المدينة المنورة للذهاب إلى جدة ومكة المكرمة . أخبار قد تهمك : Advertisements الجدير بالذكر أن الصور إلتقطها المصور ” عبدالله أشي ” لتبقى ذكرى محفورة في تاريخ الوطن الذي اختاره الله ليشهد الفريضة العظيمة ليوم الدين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..صور نادرة لسيارات نقل الحجاج لمكة المكرمة قبل 88 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.