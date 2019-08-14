شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خلفان: لو اجتمعت الإنس والجن ليأتوا بخدمة أفضل للحجيج مما تقدمه السعودية لفشلوا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تحدى نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، أن تستطيع أي دولة تقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن مما تقدمه المملكة.

وقال خلفان: ” لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بخدمة أفضل للحجيج مما تقدمه السعودية لفشلوا ” .

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وأضاف ساخرًا: ” سلم على الخنزيرة يا حمد ” ،في استنكار لمحاولات قناة الجزيرة القطرية الفاشلة في الهجوم على المملكة وتشويه صورتها.

وأكد خلفان أن موسم الحج هذا العام من أنجح المواسم، قائلا: ” كل عام يشعر الإنسان بروعة وكفاءة الأداء للحكومة والشعب السعودي في رعاية الحجيج ” .

وتابع: ” يا أهلنا في قطر علموني الحكومة القطرية وحملات جزيرتها ترضيكم، أكاد أجزم أنكم غير راضيين من تصرفاتها، لكنها شاذة ” .