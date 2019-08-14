عاجل : صدور قرار جمهوري بتعيين هذا القائد في منصب عسكري رفيع..(الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements در قرار جمهوري رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

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