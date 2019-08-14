ورد الآن : المملكة تعلن حالة الطوارئ الآن وتتخذ هذا الاجراء العاجل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت مملكة البحرين إغلاق مطار البحرين وتحويل الرحلات لمطاري الدمام والكويت. وذكرت وكالة انباء البحرين في خبر عاجل لها قبل قليل انه تم اغلاق مطار البحرين الدولي في اجراء وصفته بالاحتياطي وتحويل عدد من الرحلات لمطاري الدمام والكويت . أخبار قد تهمك : Advertisements ولم تفصح الوكالة الاسباب التي حدت ببملكة البحرين لاغلاق مطارها الدولي الوحيد.

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