تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وهو يتجول في شوارع مدينة عدن.
ووصل الزبيدي، الليلة، إلى ساحة العروض بخور مكسر في عدن، حيث يحتشد عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية للمشاركة في مليونية النصر التي دعا إليها الانتقالي.
ومن المقرر أن تبدأ الفعالية في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يزور ساحة العروض قبل ساعات من انطلاق مليونية لنصر.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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