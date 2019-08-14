مليشيا الحوثي تنهب أضاحي خاصة بأسر أيتام ومحتاجين في إب

ضاعفت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، انتهاكاتها بحق المواطنين في محافظة إب وسط البلاد. ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن شهود عيان أن ميلشيا الحوثي المتمردة أقدمت على نهب أضاحي عيد ومساعدات غذائية في إحدى الطرق الرئيسة إلى مدينة إب”. وأكد الشهود ” أن القيادي الحوثي المدعو أبو عبده صالح البحش، مشرف المليشيا الحوثية في منطقة حصن كحلان بمديرية الرضمة، تقطع لأضاحي العيد المقدمة لأسر أيتام ومواطنين يتضورون حاجة وجوعا”. وذكر الشهود ” أن المدعو البحش قام بنهب الأضاحي مع مساعدات غذائية، ومصادرتها على متن سيارات تابعة له”.

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