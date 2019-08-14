ياسين نعمان يدعو لمؤتمر مصالحة يشمل جميع القوى المقاومة لمشروع الحوثي

دعا ياسين سعيد نعمان سفير اليمن في لندن إلى العودة الى مشروع سياسي لانهاء الاحداث التي شهدت مؤخرا في عدن.

وذكر ياسين على حسابه أن ذلك سيحقق تعزيز دور الدولة ومشروعيتها بقيادة الرئيس هادي في استمرار مواجهة وإسقاط الانقلاب الحوثي الإيراني، إلى جانب إحداث إصلاحات سياسية وإدارية تمكن الجنوبيين من شراكة حقيقية في إدارة شؤونهم كمرحلة وسيطة».

واقترح نعمان «الدعوة إلى مؤتمر مصالحة سياسية بين الأطراف المقاومة للمشروع الانقلابي الحوثي الإيراني، حيث يقف هذا المؤتمر أمام خطة شاملة بما في ذلك ترتيبات العملية السياسية القادمة بصيغة تجعل المشاركة تعبيراً عن استعداد لمناقشة القضايا كافة».