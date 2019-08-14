قالت اللجنة المنظمة لمظاهرات مليونية عدن إن المظاهرات ستنطلق غدا الصباح الساعة الثامنة والنصف صباحا في ساعة العروض بخور مكسر. ونوهت اللجنة المنظمة للاحتشاد جميع المتظاهرين التواجد في التوقيت المحدد نظرا لوجود بنامج معد مسبق. وكان المجلس الانتقالي قد دعى الى مليونية التمكين في عدن تأييدا للخطوات التي قام بها مؤخرا في عدن.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المظاهرات المليونية في عدن ستنطلق غدا الساعة 8 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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