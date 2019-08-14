الزبيدي يزور ساحة العروض بعدن ويحيي المحتشدين.. صور

قال مصدر عسكري إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيد، قام بزيارة ميدانية إلى ساحة العروض في العاصمة عدن مساء اليوم الأربعاء، آب 14، 2019.

وبحسب المصادر، فقد حيا الزبيدي الجماهير المحتشدة والقادمة من كل أرجاء محافظات الجنوب للمشاركة في مليونية النصر التي ستقام غداً الخميس صباحا.

ووصلت حشود غفيرة من مختلف المحافظات الجنوبية إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية النصر التي ستقام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد.