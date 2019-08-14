شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول رد مزلزل لقوات المجلس الانتقالي بعد قرار اتخذته الشرعية في عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصادر لقناة الجزيرة الإخبارية ان قوة تابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت قبل قلي مقر وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن ولم تورد تفاصيل اكثر.
ويأتي اقتحام قوات الانتقالي لمقر وزارة النقل في عدن بعد ساعات من اصدار الوزارة بإيقاف الرحلات الجوية من والى مطار عدن وتحويل جميع الرحلات الى مطار سيئون الدولي.
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