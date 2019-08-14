شكرا لقرائتكم خبر عن #عاجل..الجنرال الاحمر علي محسن يصدم الجميع ويقدم استقالته من منصبه للرئيس هادي..ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعرت الدكتورة الفت الدبعي عضو هيئة صياغة الدستور اليمني عن املها في ان يقدم نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح الاحمر استقالته قبل ان يتم اجباره على ذلك.

واعتبرت الدبعي ان استقالة الجنرال الاحمر ستنهي كل مشاكل اليمن بطريقة سحرية وبغمضة عين لذلك تقترح عليه تقدين استقالته من اجل المصلحة الوطنية العليا .

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"المحيط برس" يعيد نشر منشور الدبعي كما ورد على صفحتها بالفيسبوك .

اللواء على محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية أحد المعيقين الرئيسيين لإحلال السلام في تعز وفي عدن وفي اليمن كاملة ...ومالم يقدم علي محسن إستقالته كنائب للرئيس حاليا بما يرجح المصلحة الوطنية فسوف يجبر على ذلك بشكل قسري .