شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف... سقوط مدوي للريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم الاربعاء.. اخر الاسعار حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2019م. أسعار الصرف في صنعاء. الدولار شراء 579 إلى 581 البيع 583 إلى 585 ريال. السعودي شراء 152 إلى 152,5 البيع 153 إلى 153,5 ريال. Advertisements أسعار الصرف في عدن. الدولار شراء 584 إلى 588 البيع 593 إلى 595 ريال. السعودي شراء 154 إلى 154,5 البيع 155 إلى 156 ريال. هام: الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة.

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