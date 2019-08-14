إيران تحدد موقفها من التصعيد في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – طهران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، إن السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن، بينما تدعم طهران اليمن الموحد.

وأضافت الخارجية في بيان أن “الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هي محاولة لتقسيمه عبر مؤامرة مريبة مثيرة للشك”، مشددة على أن “إيران تدعم اليمن الموحد وتعتبر الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع أطياف الشعب اليمني”.

واعربت الخارجية الإيرانية، في أن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني – يمني للتغلب على أزمات اليمن، وتشكيل حكومة يمنية شاملة تحكم جميع أنحاء البلاد، مشيرة الى ضرورة وقف العدوان السعودي على اليمن لإحداث هذا الحوار.

وقالت الخارجية الإيرانية أن “التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال 5 سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا، من كسر إرادة الشعب اليمني، ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني”.