داعش تتبنى بالصور عملية إغتيال ضابط شرطة في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن تبنى ما يسمى بتنظيم داعش عملية الاغتيال التي طالت ضابط شرطة في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن امس الثلاثاء. ونشرت حسابات موالية للتنظيم على موقع “تويتر”، اعلان تبني التنظيم الإرهابي لاغـتـيـال الرقيب نصر عبده قايد اثناء مروره بسيارته في احد احياء الشيخ عثمان. ونشر الموالون للتنظيم المتطرف صورا لعملية الاغتيال والتي تمت بسلاح رشاش كاتم .

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