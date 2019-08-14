شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلقة بين السماء والارض .. شاهد فتاة سعودية تثير رعب المواطنين وعدسة محترفة تصور اللحظات المرعبة ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معلقة بين السماء والارض .. شاهد فتاة سعودية تثير رعب المواطنين وعدسة محترفة تصور اللحظات المرعبة ..فيديو

قدمت الشركة المشغلة للعبة ”بساط الريح“ في الطائف السعودية اعتذارًا في بيان صحفي عما يسببه مقطع فيديو الذي انتشر باسم ”الفتاة المعلقة“ من رعب وجدل.

وأوضحت الشركة في بيانها، حقيقة ما حدث؛ قائلة إن ”الحركة داخل المسار المعلق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعًا على بضع مراحل ويكون المستخدم موثقًا بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكيبل المسار المعلق، وتتأثر سرعة الدفع بوزن المستخدم واتجاه الرياح أثناء الرحلة وخاصة المرحلة الثالثة التي تعتبر الأطول في المسافة والأقل انحدارًا، وقد تتسبب الرياح في تخفيف سرعة الدفع أو توقف المستخدم أثناء الرحلة“.

فيديو السعودية@video_ksa1 فتاة عالقة في لعبة "بساط الريح" على طريق عقبة الكر - الطائف Advertisements فتاة عالقة في لعبة "بساط الريح" على طريق عقبة الكر - الطائف pic.twitter.com/EvYCRUAbgR — فيديو السعودية (@video_ksa1) August 13, 2019 مشاهدة تغريدات فيديو السعودية الأخرى





لكن الشركة أكدت أنه ”لا يوجد خطورة على الشخص المستخدم في حال التوقف عن الدفع، ولا يعتبر حالة طارئة، كون أن الموقف محتمل ودرجة الأمان عالية، وأحيانًا كثيرة يكون التوقف جزءًا من الإثارة“، لافتة إلى أنها تتعامل مع أي حالة توقف بسحب الحركة من قبل مشرف التشغيل إلى المنصة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة معلقة على حبل في السماء، فيما كان بعض المارة يتوقفون لمراقبة المشهد المثير، إذ اتضح لاحقًا أن الفتاة كانت تمارس لعبة ”بساط الريح“، ويبدو أن اللعبة توقفت بها في لحظة ما.