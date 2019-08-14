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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعز تجدد وقوفها الى جانب القيادة السياسية الشرعية

اقيمت عصر اليوم في قلعة القاهرة وسط مدينة تعز وقفة شعبية, عبر المشاركون فيها, عن تجديد تأكيدهم على المساندة الكاملة للشرعية الدستورية, في مواجهة الانقلاب الحوثي واستكمال معركة التحرير واستعادة الدولة.

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عكست الوقفة, المزاج الشعبي لأبناء محافظة تعز, ووقوفهم خلف القيادة السياسية للوطن ممثلة برئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وعبر المشاركين عن امتنانهم لمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهوده الكبيرة المساعدة في تحرير الأراضي اليمنية من الإرهاب الغاشم الذي ترعاه طهران ومن يدور في فلكها. كما عبرت الشعارات التي رفعت عن ضرورة تلاحم الجميع في تعز وعدن وباقي محافظات اليمن لاستكمال المعركة وانجاز التحول الديمقراطي والدولة اليمنية الاتحادية.

ندد المشاركون ايضا بالهجمات الإجرامية المشتركة التي نفذتها ميلشيات الحوثي المدعومة من ايران وتنضيم داعش والتي استهدفت العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس قبل الماضي في فاجعة هزت اليمن.

وقدم المشاركون خالص العزاء لأسر وضحايا الأعمال الإرهابية والأحداث الدامية التي شهدتها عدن خلال الأسبوعين الماضيين أملين في ان تنجح قيادة الشرعية بحكمتها وبتعاون كل المخلصين من ابناء اليمن في تجاوز هذه المحنة ومعالجة أثارها.