شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : عناصر الانقلاب تأكل نفسها .. اندلاع اول مواجهات بين عناصر الانتقالي في ساحة العروض بخور مكسر .. وحشود المسلحين تتوافد الان .. شاهد تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عناصر الانقلاب تأكل نفسها .. اندلاع اول مواجهات بين عناصر الانتقالي في ساحة العروض بخور مكسر .. وحشود المسلحين تتوافد الان .. شاهد تفاصيل مايحدث

قالت مصادر مطلعة ان مواجهات مسلحة اندلعت مساء اليوم في ساحة العروض بخور مكسر بين عناصر تابعة لابوهمام ، واخرى تتبع صالح السيد .

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واشارت المصادر ان المواجهات المسلحة اندلعت بعد مشادة كلامية واشتباك بالايدي بين عناصر الطرفين بسبب خلافهم على المبالغ المالية المخصصة لتامين الفعالية التي يعتزم مايسمى بالمجلس الانتقالي اقامتها في ساحة العروض غدا الخميس .

واوضحت ذات المصادر ان المواجهات توقفت بعد وصول هاني بن بريك إلى المكان لتهدئة الوضع ، لكن الاجواء ما زالت مشحونة بالتوتر ، ومازالت عناصر تابعة لصالح السيد تتوافد بشكل كبير إلى ساحة العروض للانتقام لزملائهم الذين تعرضو للاهانة والشتم من ابو همام وعناصره .