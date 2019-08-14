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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل الرئيس هادي يصدر قبل قليل القرار الجمهوري رقم (106) .. شاهد ما الذي ورد فيه Advertisements 2019/08/14 الساعة 09:10 م قرار رئيس الجمهورية بتعين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة

[14/08/2019 06:03]



عدن ـ سبأنت :

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

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