شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد مدير أمن عدن ”شلال شايع” على قرار وزير الداخلية ”الميسري” بإقالته من منصبه وإحالته... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق من يكون؟

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد مدير أمن عدن ”شلال شايع” على قرار وزير الداخلية ”الميسري” بإقالته من منصبه وإحالته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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