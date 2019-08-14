تعرف على أهم أخبار الفترة المسائية اليوم الاربعاء

ينشر الخليج 365 أهم الاخبار للفترة المسائية اليوم الاربعاء وهي على النحول التالي:

التيار الكهربائي يعود إلى محافظة لحج بعد 14 ساعة من الانقطاع https://www.alyamanalaraby. com/411483 "الشميري" يكشف لــ"الخليج 365" عن وجود رفض شعبي واسع لحزب الإصلاح بسبب العبث الذي يمارسه

https://www.alyamanalaraby. com/411482 عدن.. رئيس الانتقالي يلتقي قائد المنطقة العسكرية الرابعة

https://www.alyamanalaraby. com/411481 وزير الاعلام: لقاء خامنئي بوفد الحوثيين تلويح إيراني بورقته في المنطقة

https://www.alyamanalaraby. com/411478 Advertisements اليافعي: المرحلة تتطلب تشكيل مجلس عسكري جنوبي وتطهير الشمال وتسليمه لأهله

https://www.alyamanalaraby. com/411476 انطباعات شمالية حول خطوات "الانتقالي" الجنوبي في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/411471 حجاج اليمن المستفيدون من برنامج ضيوف الملك يرفعون التهنئة لقيادة المملكة

https://www.alyamanalaraby. com/411490 العميد صالح السيد: فرضت علينا الحرب ولم نكن نريدها

https://www.alyamanalaraby. com/411486 إصابة 5 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف حوثي شمال الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/411489 تعميم من المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص تظاهرات الغد

https://www.alyamanalaraby. com/411488

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