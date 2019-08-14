ينشر الخليج 365 أهم الاخبار للفترة المسائية اليوم الاربعاء وهي على النحول التالي:
التيار الكهربائي يعود إلى محافظة لحج بعد 14 ساعة من الانقطاع
https://www.alyamanalaraby.
"الشميري" يكشف لــ"الخليج 365" عن وجود رفض شعبي واسع لحزب الإصلاح بسبب العبث الذي يمارسه
https://www.alyamanalaraby.
عدن.. رئيس الانتقالي يلتقي قائد المنطقة العسكرية الرابعة
https://www.alyamanalaraby.
وزير الاعلام: لقاء خامنئي بوفد الحوثيين تلويح إيراني بورقته في المنطقة
https://www.alyamanalaraby.
اليافعي: المرحلة تتطلب تشكيل مجلس عسكري جنوبي وتطهير الشمال وتسليمه لأهله
https://www.alyamanalaraby.
انطباعات شمالية حول خطوات "الانتقالي" الجنوبي في عدن
https://www.alyamanalaraby.
حجاج اليمن المستفيدون من برنامج ضيوف الملك يرفعون التهنئة لقيادة المملكة
https://www.alyamanalaraby.
العميد صالح السيد: فرضت علينا الحرب ولم نكن نريدها
https://www.alyamanalaraby.
إصابة 5 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف حوثي شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.
تعميم من المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص تظاهرات الغد
https://www.alyamanalaraby.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهم أخبار الفترة المسائية اليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.