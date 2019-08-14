إصابة 5 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف حوثي شمال الضالع

أكدت مصادر محلية بمديرية قعطبة في محافظة الضالع إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال بعد عصر اليوم الأربعاء جراء قصف عشوائي للمليشيات الحوثية على منطقة شخب غربي مدينة قعطبة.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية واصلت قصفها للأحياء السكنية بسلاح الهاون منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء ما أسفر عن إصابة 5 من المدنيين بينهم أطفال.

وقالت المصادر إن من بين جرحى القصف الحوثي على المنطقة: صدام اسماعيل، محمد السحفي، زياد اسماعيل محمد، وموسى احمد محمد عبدالله.