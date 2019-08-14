تعميم من المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص تظاهرات الغد

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تعميما بخصوص تظاهرات يوم غد الخميس في عدن. وقال المجلي إن المظاهرة تبدأ غدا الساعة التاسعة والنصف صباحا في ساحة العروض بخور مكسر في مدينة عدن. ودعا جميع الحشود والمتظاهرين إلى الالتزام بالتوقيت نظرا لوجود برنامج معد مسبقا. وأضاف: الرجاء من كل الإخوة على مواقع التواصل تعميم هذا الخبر وعدم التعامل مع أي أحد ينشر توقيتا آخر حتى لا تتشتت الجماهير.

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