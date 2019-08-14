العميد صالح السيد: فرضت علينا الحرب ولم نكن نريدها

أكد العميد صالح السيد لقد فرضت علينا هذه الحرب ولم نكن نريدها ولكن عندما راينا من يعبثون بمقدرات الوطن ولم يحترموا تلك الدماء التي سفكت والرجال التي ضحت واستشهدت والنساء التي تأرملت والأطفال الذين يتموا فارادو اعادتنا إلى المربع الأول وذهاب ما ضحينا من اجله ورفضه.

وأضاف السيد:" راينا وكشفنا تلك المخططات التي تريد اعادتنا إلى ما كنا عليه كي نعود تابعين وأداة في ايادي حزب الاصلاح واعوانه غير مكترثين لتلك التضحيات التي قدمناها في سبيل الحرية والاستقلال واسترجاع دولتنا المنهوبه التي خطفت من نظام كهنوتي انتهازي لا يؤمن سوى بالمصالح الشخصية وكيفية الحفاظ عليها.

وتابع:" لقد صبرنا كثيرا على ممارسات اولئك العابثون وقلنا عسى ان يعودو إلى صوابهم وقد ارسلنا اليهم عن عدم رضانا عن تلك الممارسات ولكنهم ابو واستكبرو واخذهم الغرور معتقدين بأننا في موقف ضعف.

واختتم السيد حديثه بالقول:" وعندما طفح الكيل وبلغت الامور إلى مالا يطاق اتخذت القيادة السياسية في المجلس الانتقالي قرار الحسم وايقاف عبث العابثون واوقفنا ذلك العبث لتعود الامور إلى نصابها الصحيح وسنعمل جاهدين للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية سنعمل جميعا على بناء وطن يتسع فيه للجميع ونقول لمن اختلفنا معهم باننا نمد ايدينا اليكم لنعمل معا بروح جنوبية مخلصة لهذا الوطن وشعبه الذي عانا كثيرا وآن الاوان لان نبني كل ما حطمته تلك الايادي العابثه الاخونجيه وانوه للاخوه المواطنين بأن عليهم ابلاغنا عن اي مخالفات لجنودنا أو لعناصر التخريب والاتصال بنا فورا ونحن سنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس أو العبث بامننا واستقرار بلادنا.