شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان يصعقون .. مبالغ مهولة وضخمة ينفقها المجلس الانتقالي على المشاركين في المسيرة ( صورة ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أكد شهود عيان أن المجلس الانتقالي لجأ إلى عرض مبالغ مالية ضخمة للوجهات والقبائل لإقناعهم بالمشاركة بالمسيرة التي حشدوا إليها والمؤيدة لانقلابهم الغير مشروع .
وطبقا لشهود العيان لـ يمن فويس أن ميليشيات الانتقالي استغلت اوضاع البسطاء من الناس والشباب العاطلين على العمل وأغرتهم بهذه الأموال .
وأشاروا الشهود أن قبائل حضرموت رفضت مثل هذه الإغراءات ا لتي وصلت إلى عشرات الملايين معبرين عن صدمتهم من حجم الاموال التي ينفقها الانتقالي على هذه المسيرة .
وفي هذا السياق قال الوزيري باوزير - شاهد عيان - أمام عيني في حضرموت مبالغ كبيرة تدفع من اجل نقل واعاشة وتسكين من يريد الذهاب لحضور فعالية الانتقالي .
السؤال : من أين تأتي كل هذه المبالغ الكبيرة التي تصرف على الفعالية .. شكلكم بطرانيين يا انتقالي وعمكم جمل .
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