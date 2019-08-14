شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان يصعقون .. مبالغ مهولة وضخمة ينفقها المجلس الانتقالي على المشاركين في المسيرة ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد شهود عيان أن المجلس الانتقالي لجأ إلى عرض مبالغ مالية ضخمة للوجهات والقبائل لإقناعهم بالمشاركة بالمسيرة التي حشدوا إليها والمؤيدة لانقلابهم الغير مشروع .

وطبقا لشهود العيان لـ يمن فويس أن ميليشيات الانتقالي استغلت اوضاع البسطاء من الناس والشباب العاطلين على العمل وأغرتهم بهذه الأموال .

Advertisements

وأشاروا الشهود أن قبائل حضرموت رفضت مثل هذه الإغراءات ا لتي وصلت إلى عشرات الملايين معبرين عن صدمتهم من حجم الاموال التي ينفقها الانتقالي على هذه المسيرة .

وفي هذا السياق قال الوزيري باوزير - شاهد عيان - أمام عيني في حضرموت مبالغ كبيرة تدفع من اجل نقل واعاشة وتسكين من يريد الذهاب لحضور فعالية الانتقالي .

السؤال : من أين تأتي كل هذه المبالغ الكبيرة التي تصرف على الفعالية .. شكلكم بطرانيين يا انتقالي وعمكم جمل .