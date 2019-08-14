حملة إعتقالات تطال حلفاء هادي في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن شن مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات بقيادة شلال علي شائع في الشيخ عثمان ودار سعد. وقالت مصادر اعلامية ان المجلس المدعوم اماراتيا هاجم مقار امنية واعتقل عدد من الضباط بالاضافة الى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة وبشكل عشوائية في مناطق السيلة والمحاريق بالمحافظة. ويأتي هذا التصعيد رداً على قرارات وزير الداخلية في حكومة المرتزقة المهندس احمد الميسري بإقالة شلال شائع وعدد من القيادات المحسوبة على المجلس.

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