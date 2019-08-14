التيار الكهربائي يعود إلى محافظة لحج بعد 14 ساعة من الانقطاع

قالت مصادر محلية في محافظة لحج إن التيار الكهربائي عاد مساء اليوم بعد انقطاع دام اكثر من اربعة عشر ساعة.

وانقطع التيار الكهربائي نتيجة للرياح الموسمية الشديدة التي ضربت المدينة خلال الساعات الماضية ، وتسببت بحدوث اعطاب في خطوط الكهرباء من نقطَتَي التحكُّم في محطة الحُسوَة بمديرية البريقة و محطة المنصورة بعدن.

وتأتي عودة الكهرباء بعد إنتهاء الفريق الهندسي والفني من اصلاح الخلل الذي تسببته الرياح الموسمية والذي بدوره تسبب بخروج الخدمة عن مناطق محافظة لحج .