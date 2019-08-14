عدن.. رئيس الانتقالي يلتقي قائد المنطقة العسكرية الرابعة

التقي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، آب 14، 2019، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن.

وقالت مصادر في المجلس إن الزبيدي التقى حسن في مدينة عدن وجرى خلال اللقاء الحديث عما شهدته المدينة أخيرا، وترتيبات مستقبلية.

وكان حسن أعلن، في وقت سابق، انضمامه لقوات المجلس الانتقالي التي سيطرت على كامل مدينة عدن الأسبوع الماضي.