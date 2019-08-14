الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في خب والشعف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، آب 14، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الشرعية في مديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن الهجوم الحوثي هدف إلى السيطرة على منطقة الظهرة في المديرية.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
وتشهد مختلف جبهات الجوف مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أشهر.
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